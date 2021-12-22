Три человека. Зеленский определил уполномоченных комментировать внешнюю политику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В определенном перечне президент, глава правительства и министр иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - говорится в указе главы государства.

Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины.

Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел:

подготовку зарубежных визитов;

официальные заявления и комментарии по внешней политике;

инициативы по обретению Украиной членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях;

подготовку международных двусторонних или многосторонних документов;

предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях.

Кроме того, отныне в составе украинской делегации на международных переговорах, встречах или конференциях должны обязательно быть:

премьер-министр - первый заместитель или заместитель главы МИД;

первый вице-премьер, вице-премьер - руководитель соответствующего подразделения МИД;

министр - представитель МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенный главой МИД.

Если переговоры проводят за пределами Украины, тогда в делегацию также включается руководитель украинского дипломатического представительства.