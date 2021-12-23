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Коментувати зовнішню політику зможуть різні люди: Кулеба про указ Зеленського

Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував новий указ президента Володимира Зеленського. За його словами, коментувати зовнішню політику зможуть різні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, новий указ Зеленського - це не указ про те, хто може коментувати зовнішню політику України.

"Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - зазначив Кулеба.

Він пояснив, що в першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладено відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

"Коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - заявив Кулеба.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський видав новий указ про повноваження коментарів з приводу зовнішньої політики України. Згідно з Указом, право на це мають три людини.

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