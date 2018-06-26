Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Комитеты Рады заслушают отчет Минздрава о ходе медицинской реформы

НовостиПолитика    26.06.2018 - 12:19
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Совместное заседание комитетов, на котором заслушают отчет, состоится на следующей неделе

На совместном заседании комитета по вопросам здравоохранения и комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушают отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

"Согласно статье 45 закона "О комитетах Верховной рады Украины" и взаимному согласию между Комитетом Верховной рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и комитетом Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения будет заслушан отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проведения этого заседания является изучение проблемных вопросов, связанных с введением медреформы в стране.

"На это мероприятие приглашены народные депутаты Украины, представители центральных органов исполнительной власти, Счетной палаты Украины, Уполномоченного Верховной рады по правам человека, Фонда социального страхования, научных учреждений, медицинских учреждений и гериатрических интернатов, средств массовой информации", - информирует пресс-служба.

Указано, что совместное заседание состоится 4 июля 2018 года по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 18/2, комната №12, в 14:30.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что заявления о неправильности медицинской реформы является навязанными и безосновательными.

Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун Минздрав призывает медиков сообщать в полицию о вымогательстве денег от имени министерства
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, реформы, комитет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь