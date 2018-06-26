Комитеты Рады заслушают отчет Минздрава о ходе медицинской реформы

Совместное заседание комитетов, на котором заслушают отчет, состоится на следующей неделе

На совместном заседании комитета по вопросам здравоохранения и комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заслушают отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

"Согласно статье 45 закона "О комитетах Верховной рады Украины" и взаимному согласию между Комитетом Верховной рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения и комитетом Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения будет заслушан отчет Министерства здравоохранения Украины о ходе медицинской реформы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проведения этого заседания является изучение проблемных вопросов, связанных с введением медреформы в стране.

"На это мероприятие приглашены народные депутаты Украины, представители центральных органов исполнительной власти, Счетной палаты Украины, Уполномоченного Верховной рады по правам человека, Фонда социального страхования, научных учреждений, медицинских учреждений и гериатрических интернатов, средств массовой информации", - информирует пресс-служба.

Указано, что совместное заседание состоится 4 июля 2018 года по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 18/2, комната №12, в 14:30.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что заявления о неправильности медицинской реформы является навязанными и безосновательными.