Гройсман назвал безосновательными заявления о неправильности медреформы

Гройсман заявил об успехе ликвидации коррупционных схем при закупках лекарств

Заявления о неправильности медицинской реформы являются навязанными и безосновательными. О это в пятницу, 22 июня, во время XI Ежегодного молодежного форума стипендиальных программ заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ликвидировали коррупционные схемы закупки лекарств. Украина раньше покупала лекарства на 50-70% дороже. Сейчас этого нет. Но сегодня нам пытаются навязать, что медицина реформируется неправильно", - заявил Гройсман.

Он также добавил, что подобные заявления о неправильности реформ в медицине, в частности, "является следствием ликвидации коррупционных схем, которые осуществлялись во время закупки лекарств".

"Тогда, когда мы начали анализировать систему закупки лекарств, мы увидели, что никаких реестров нет. Немало лекарств закупались для несуществующих больных", - отметил глава правительства.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины одобрил план дополнительного обеспечение сельских амбулаторий на условиях софинансирования с местными властями.

Отметим, на сегодня в Украине в рамках медицинской реформы более 9 млн человек подписали декларации с врачами.