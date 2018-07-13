В комитете ВР призвали таможенников тщательнее проверять документы на ввоз автомобилей

Южанина призвала таможенников не продолжать практику по ввозу автомобилей с нарушением таможенных правил

Таможня должна тщательно изучать документы на ввоз автомобилей в Украину. Об этом сообщила глава налогового комитета Верховной рады Украины, народный депутат Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы не устанавливаем запрет - вот даже в течение нескольких месяцев до принятия закона в целом. Я единственное надеюсь, что таможня будет более тщательно изучать документы, чтобы не продолжать такую ​​негативную практику по ввозу автомобилей с нарушением таможенных правил... Не забывайте, что на новые автомобили невозможно сделать поддельную таможенную декларацию", - сообщила Южанина.

По ее словам, за это время действительно могут заехать автомобили, которые будут растаможены по новым ставкам.

"Но на самом деле за это время действительно могут заехать автомобили, которые будут растаможены по новым ставкам. Потому что даже установить количество автомобилей, которые уже въехали и находятся на территории Украины - невозможно. Статистика госорганов очень расходится даже с данными активистов", - сообщила парламентарий.

Напомним, парламент принял за основу в первом чтении законопроекты №8487 и №8488 относительно новых правил налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств и штрафов за нарушение правил ввоза автомобилей.