На комитете по вопросам энергетики исправили газовую "поправку Геруса"

Комитет по вопросам энергетики закрыл возможность импорта российской электроэнергии по двусторонним договорам. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Регулятору также дали право ограничивать импорт с других направлений.

"Мы должны принять важные законопроекты, в том числе и запрет импорта электроэнергии по двусторонним договорам. В том, числе законопроект о НКРЭКУ и некоторые другие... Конечно, мы будем прислушиваться к объективным аргументам. Первое: по двусторонним договорам - импорт закрыт. Во-вторых, мы дали право регулятору ограничивать импорт с других направлений. В-третьих, мы дали право регулятору устанавливать минимальные цены. Таким образом регулятор сможет поддерживать, чтобы цена не проваливалась. В-четвертых, правительство в эту среду приняло решение, которое повлечет, что цена электроэнергии будет определенным образом выше", - заявил Герус.

Первый заместитель председателя Комитета Алексей Кучеренко подчеркнул, что комитет по вопросам энергетики закрыли от журналистов.

"Как вы так сделали, что в пятницу на 18:00 назначить заседание комитета, не пустить туда ни одного журналиста", - заявил Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.