На комітеті з питань енергетики виправили газову "поправку Геруса"

Комітет з питань енергетики закрив можливість імпорту російської електроенергії за двосторонніми договорами. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Регулятору також дали право регулятору обмежувати імпорт з інших напрямків.

"Ми повинні прийняти важливі законопроекти, в тому числі і заборона імпорту електричної енергії за двосторонніми договорами. В тому числі законопроект про НКРЕКП і деякі інші... Звичайно, ми будемо прислухатися до об'єктивних аргументів. Перше: за двосторонніми договорами - імпорт закритий. По-друге, ми дали право регулятору обмежувати імпорт з інших напрямків. По-третє, ми дали право нацбанку встановлювати мінімальні ціни. Таким чином регулятор зможе підтримувати, щоб ціна не провалювалася. По-четверте, уряд в цю середу ухвалив рішення, яке потягне, що ціна електроенергії буде певним чином вищим", - заявив Герус.

Перший заступник голови Комітету Олексій Кучеренко наголосив, що комітет з питань енергетики закрили від журналістів.

"Як ви так зробили, що в п'ятницю на 18:00 призначити засідання комітету, не пустити туди ні одного журналіста", - заявив Кучеренко.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту.