В комитете прогнозируют, что Рада не будет рассматривать представление на Пономарева в четверг

По словам секретаря комитета, в повестке дня ВР много важных законопроектов

Верховная рада в четверг, 21 июня 2018 года, вряд ли успеет рассмотреть представление Генеральной прокуратуры Украины на народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам регламента и организации работы ВР Дмитрий Лубинец.

"Вопрос действительно стоит в повестке дня. Предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности. Я думаю, что мы к этому вопросу можем и не дойти. Ведь мы должны были проголосовать за законопроект "О нацбезопасности" в 11:00. Мы до сих пор рассматриваем поправки. Затем будут тоже важные законопроекты, особенно законопроект о запуске Антикоррупционного суда", - заявил Лубинец.

Он отметил, что регламентный комитет признал представление ГПУ относительно Пономарева необоснованным и немотивированным.

Напомним, ранее регламентный комитет ВР не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева.

"Комитет считает, что действия депутата Пономарева по отношению к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности... доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного преступления", - отмечал первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года глава ГПУ Юрий Луценко подписал представление на Пономарева за препятствование работе журналистов интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменярі-інфо".