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В комитете прогнозируют, что Рада не будет рассматривать представление на Пономарева в четверг

НовостиПолитика    21.06.2018 - 12:57
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)

По словам секретаря комитета, в повестке дня ВР много важных законопроектов

Верховная рада в четверг, 21 июня 2018 года, вряд ли успеет рассмотреть представление Генеральной прокуратуры Украины на народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам регламента и организации работы ВР Дмитрий Лубинец.

"Вопрос действительно стоит в повестке дня. Предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности. Я думаю, что мы к этому вопросу можем и не дойти. Ведь мы должны были проголосовать за законопроект "О нацбезопасности" в 11:00. Мы до сих пор рассматриваем поправки. Затем будут тоже важные законопроекты, особенно законопроект о запуске Антикоррупционного суда", - заявил Лубинец.

Он отметил, что регламентный комитет признал представление ГПУ относительно Пономарева необоснованным и немотивированным.

Напомним, ранее регламентный комитет ВР не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева.

"Комитет считает, что действия депутата Пономарева по отношению к журналистам не могут рассматриваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности... доказательства являются сомнительными и не могут подтверждать факт совершения народным депутатом уголовного преступления", - отмечал первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года глава ГПУ Юрий Луценко подписал представление на Пономарева за препятствование работе журналистов интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменярі-інфо".

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Теги публикации: комитет, Верховная Рада, Илья Пономарев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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