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У комітеті прогнозують, що Рада не розглядатиме подання на Пономарьова у четвер

НовиниПолітика    21.06.2018 - 12:57
Фото: Олександр Пономарьов (wikipedia.org)
Фото: Олександр Пономарьов (wikipedia.org)

За словами секретаря комітету, на порядку денному ВР багато важливих законопроектів

Верховна рада у четвер, 21 червня, 2018 року, навряд чи встигне розглянути подання Генеральної прокуратури України на народного депутата з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова. Про це у коментарі РБК-Україна розповів секретар комітету Верховної ради України з питань регламенту та організації роботи ВР Дмитро Лубінець

"Питання дійсно стоїть у порядку денному. Надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Я думаю, що ми до цього питання можемо й не дійти. Адже ми мали проголосувати за законопроект "Про нацбезпеку" до 11:00. Ми досі розглядаємо поправки. Потім будуть теж важливі законопроекти, особливо законопроект про запуск Антикорупційного суду", - заявив Лубінець.

Він зазначив, що регламентний комітет визнав подання ГПУ щодо Пономарьова необґрунтованим та невмотивованим.

Нагадаємо, раніше регламентний комітет ВР не підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

"Комітет вважає, що дії депутата Пономарьова по відношенню до журналістів не можуть розглядатися як перешкоджання професійній журналістській діяльності… докази є сумнівними і не можуть підтверджувати факт здійснення народним депутатом кримінального злочину", - зазначав перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Раніше повідомлялося, що в травні поточного року голова ГПУ Юрій Луценко підписав подання на Пономарьова через перешкоджання роботі журналістів інтернет-видання "Цензор.НЕТ" і "Каменярі-інфо".

У Раді розповіли про спірні моменти законопроекту про нацбезпеки Рада проголосує за законопроект про нацбезпеку о 12:45
Теги публікації: комитет, Верховна Рада, Илья Пономарев  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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