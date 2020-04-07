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В Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса гривны

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 11:19
В Раде оценили реальность заложенного в бюджет курса гривны
Фото: Владимир Цабаль (goloszmin.org)

Курс на уровне 29 гривен за доллар выглядит оптимистичным на фоне карантина

Если карантин в Украине продлится еще 2-3 месяца, заложенный Кабинетом министров курс в 29 гривен за доллар может оказаться оптимистичным. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам бюджета, нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, при нынешних карантинных мерах заложенный в бюджете-2020 курс гривны может оказаться оптимистичным.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - заявил Цабаль.

Он также отметил, что курс будет зависеть от двух вещей.

"От того, насколько сильно будет использоваться НБУ для финансирования бюджета. Сейчас выглядит так, что финансирование Нацбанком бюджета не увеличено. Там на уровне 40-42 млрд гривен осталось. Это хорошо, это означает, что не будет дополнительной нагрузки на курс. А второе - от уровня остановки экономики", - добавил нардеп.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне.

На 7 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар.

Межбанк открылся снижением курс доллара
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