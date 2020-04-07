У комітеті пояснили причини непідтримки Радою змін до бюджету-2020

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У бюджетному комітеті зазначили, що бюджет був несправедливий

У бюджетному комітеті парламенту назвали три причини непідтримки Верховною радою змін до держбюджету. Про це повідомив секретар комітету Верховної ради з питань бюджету Володимир Цабаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, існує три причини, через які у ВР не вистачило трьох голосів для прийняття змін в держбюджет минулого тижня.

"Перша причина, запропонований бюджет був несправедливий. Видаткова частина була зменшена на 1,5 % без врахування фонду боротьби з коронавірусом. Проте, ці 1,5% були розподілені несправедливо. Освіту значно зменшили, понад 4 мільярдів, науку зменшили, МЗС зменшили, інфраструктуру. Культуру і спорт взагалі зменшили більш як на третину. Водночас, наприклад, не змінили фінансування прокуратури, МВС лишили практично на тому ж самому рівні. Не було справедливості, і це відчула Верховна рада", - заявив Цабаль.

Нардеп наголосив, що запропоновані Кабміном зміни в держбюджет також виглядали нереалістично. Адже урядом пропонувалось збільшити видатки на 7%, а доходи зменшити на 11%.

"Це попри те, що в нас ще до початку кризи й епідемії вже на 15% доходи були нижче очікуваних. Навіть той, хто не розбирається у бюджеті, розуміє що на кінець року дохідна частина в нас буде значно менша. Адже через карантин бізнес перестає працювати, податкові надходження будуть менші. Тобто, ВВП в Україні може впасти значно більше. А це означає, що і дефіцит в бюджеті буде більше ніж 7,5%", - додав він.

За словами нардепа, якби депутати підтримали такі пропозиції уряду, то вже за два місяці Верховна рада мала б переглядати державний бюджет на 2020-й рік.

"Найважливіша причина, чому цей бюджет був не добрий. Він не відповідає міжнародним практикам, як діяти в таких ситуаціях. Так, ми збільшуємо державний сектор, але ми його збільшуємо з 22 до 32%. Треба збільшувати держсектор під час кризи, але не на 10%. По-друге, ми зменшуємо видатки на розвиток, а збільшуємо видатки на споживання. З точки зору макроекономістів, це не правильний підхід", - додав Цабаль.

Нагадаємо, у четвер, 9 квітня, Верховна рада може зібратися на позачергове засідання парламенту, заявив спікер ВР Дмитро Разумков. За його словами, головним питанням буде розгляд змін до державного бюджету на 2020 рік.

Як писало РБК-Україна, минулого понеділка ВР відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроект Кабміну №3279 про зміни до державного бюджету на 2020 рік.