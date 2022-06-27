В комитете по нацбезопасности объяснили, что происходит под Херсоном

"Я бы не говорил, что это контрнаступление, потому что количество вооружения, которое нам поступило, не дает нам возможность говорить, что мы действительно готовы. В военном понимании контрнаступление - это отвоевывание больших территорий, чем там 5-8 километров", - объяснил он.

Завитневич назвал успехи ВСУ на данном направлении тактическими вещами. При этом для украинских защитников главной задачей остается освобождение всех территорий.

Также глава парламентского комитета прокомментировал быстрое продвижение российских войск на юге Украины. По его словам, следствие уже работает над этим вопросом.

"Действительно, впечатляет та скорость (продвижения, - ред.), но она также объясняется. Есть несколько обходных выходов с Крымского полуострова, кроме тех путей, о которых все говорят. Но, конечно, есть вопросы, и сейчас уже есть уголовные дела. Там есть тайна следствия, этот вопрос никто не затаптывает", - добавил он.