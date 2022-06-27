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В комитете по нацбезопасности объяснили, что происходит под Херсоном

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 июня 2022 11:59
В комитете по нацбезопасности объяснили, что происходит под Херсоном Фото: в Раде рассказали о ситуации в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Успехи украинских военных под Херсоном нельзя назвать контрнаступлением. Для масштабных контратак ВСУ все еще не хватает оружия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

"Я бы не говорил, что это контрнаступление, потому что количество вооружения, которое нам поступило, не дает нам возможность говорить, что мы действительно готовы. В военном понимании контрнаступление - это отвоевывание больших территорий, чем там 5-8 километров", - объяснил он.

Завитневич назвал успехи ВСУ на данном направлении тактическими вещами. При этом для украинских защитников главной задачей остается освобождение всех территорий.

Также глава парламентского комитета прокомментировал быстрое продвижение российских войск на юге Украины. По его словам, следствие уже работает над этим вопросом.

"Действительно, впечатляет та скорость (продвижения, - ред.), но она также объясняется. Есть несколько обходных выходов с Крымского полуострова, кроме тех путей, о которых все говорят. Но, конечно, есть вопросы, и сейчас уже есть уголовные дела. Там есть тайна следствия, этот вопрос никто не затаптывает", - добавил он.

Напомним, Александр Завитневич также рассказал о поставках вооружения, он считает, что Украина сможет получить самолеты.

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Херсон Война в Украине Александр Завитневич
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