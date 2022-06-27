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У комітеті з нацбезпеки пояснили, що відбувається під Херсоном

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 11:59
У комітеті з нацбезпеки пояснили, що відбувається під Херсоном Фото: у Раді розповіли про ситуацію в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Успіхи українських військових під Херсоном не можна назвати контрнаступом. Для масштабних контратак ЗСУ все ще не вистачає зброї.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич.

"Я б не говорив, що це контрнаступ, тому що кількість озброєння, яке нам надійшло, не дає нам можливість говорити, що ми дійсно готові. У військовому розумінні контрнаступ - це відвойовування більших територій, ніж там 5-8 кілометрів", - пояснив він.

Завітневич назвав успіхи ЗСУ на даному напрямку тактичними речами. При цьому українських захисників головним завданням залишається звільнення всіх територій.

Також глава парламентського комітету прокоментував швидке просування російських військ на півдні України. За його словами, слідство вже працює над цим питанням.

"Дійсно, вражає та швидкість (просування, - ред.), але вона також пояснюється. Є кілька обхідних виходів з Кримського півострова, крім тих шляхів, про які всі говорять. Але, звичайно, є питання, і зараз вже є кримінальні справи. Там є таємниця слідства, це питання ніхто не затоптує", - додав він.

Нагадаємо, Олександр Завітневич також розповів про постачання озброєння, він вважає, що Україна зможе отримати літаки.

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Херсон Війна в Україні Олександр Завітневич
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