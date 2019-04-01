В Комитете избирателей назвали типичные нарушения в первом туре

В Комитете избирателей Украины назвали наиболее типичные нарушения, которые имели место в ходе первого тура выборов президента Украины 31 марта. Об этом на брифинге рассказал Алексей Кошель, генеральный директор КИУ.

Кошель отметил, что подавляющее большинство нарушений касалось таких типичных нарушений: ошибки и нарушения со стороны членов УИК, разглашение тайны голосования избирателей, публикация в социальных сетях, проведение агитации вне сроков, отведенных для этого, проблемы со списками избирателей.

"Проблемой номер один мы считаем ошибки членов УИК", - сказал он.

По его словам, были зафиксированы проблемы со списками избирателей.

"В Херсонской области члены УИК поставили штамп "выбыл" одному из кандидатов и таким образом испортили бюллетени. В городе Скадовск отказались разместить информационные плакаты кандидатов. В Полтаве на избирательном участке члены комиссии начали подсчет голосов еще до окончания голосования. Значительная часть нарушений касается выдачи бюллетеней лицам, не предъявившим паспорт", - добавил он.

Он отметил, что наблюдатели сообщали о протестных поступках избирателей. В частности, избиратели демонстративно рвали бюллетени.

"Был ряд моментов, связанных с использованием элементов черного пиара. Закарпатская, Черновицкая и Херсонская области показали достаточно низкую явку избирателей", - добавил сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным подсчета 70,03% протоколов, больше всего голосов в первом туре набрали Владимир Зеленский (30,45%) и Петр Порошенко (16,19%).

Напомним, по данным ГО "ОПОРА", наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины стало разглашение тайны голосования.