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В комитете энергетики исключили вероятность дефицита электроэнергии этой зимой

Новости » Политика     04.12.2019 - 14:08
В комитете энергетики исключили вероятность дефицита электроэнергии этой зимой
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Однако отсутствие дефицита следующей зимой спрогнозировать трудно

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус исключил, что в течение отопительного сезона 2019/2020 может быть возможен дефицит электроэнергии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что в течение последних месяцей органы власти провели подготовку, чтобы исключить возможность дефицита электроэнергии.

"Я надеюсь, что дефицита уже не будет. Ведь за последние два месяца была проделана работа. В сентябре месяце мы действительно были в ситуации, что нас немного шантажируют: или поднимайте тарифы для населения или может не быть электроэнергии. Но на сегодня все органы власти подготовились, и дефицита никакого не будет", - заявил Герус.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, нардеп подчеркнул, что трудно спрогнозировать, не будет ли дефицита следующей зимой. По его словам, вопрос дефицита значительно зависит от конкуренции на рынке электроэнергии.

"Дефицит - это вопрос рынка, вопрос конкуренции. У нас может быть такое, что некоторые украинские компании-монополисты могут задрать высокую цену и сказать покупайте только у нас. Таких желающих может быть много. Этой зимой дефицит (электроэнергии - ред.) исключен точно. Следующей зимой - трудно сказать, но я надеюсь, что не будет такой ситуации которую правительство получило в августе месяце. Но мы из нее вышли и у нас не повторилось веерных отключений", - добавил он.

Ранее Герус заявил, что власть имеет план "Б" на случай проблем с газом во время текущего отопительного сезона. Планируется использование электроотопления.

РБК-Украина писало, что закупка электроэнергии в Беларуси будет происходить только в случае дефицита на территории Украины.

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