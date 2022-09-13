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В комитетах Палаты представителей США проведут секретные брифинги по ситуации в Украине, - CNN

Фото: в комитетах Палаты представителей США проведут секретные брифинги по ситуации в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США будут проводить секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что комитет Палаты представителей по делам Вооруженных сил проведет брифинг в четверг, комитет Палаты представителей по иностранным делам - на следующей неделе.

Брифинги проведут в связи с недавними успехами украинских военных по освобождению территорий от российских оккупантов.

Законодатели также настаивают на том, чтобы включить дополнительную помощь Украине в будущий законопроект о краткосрочном государственном финансировании. Текущее финансирование заканчивается 30 сентября.

Напомним, США могут объявить о новый пакет военной помощи Украине на 600 млн долларов уже на этой неделе.

Кроме того, Штаты вместе с союзниками обсуждают возможную передачу Украине систем ПВО и целесообразность предоставления истребителей.

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