США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, - Politico

На этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией, на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов. Он будет аналогичен предыдущему.

Также отмечается, что недавно Пентагон уведомил Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.