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США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, - Politico

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 13 сентября 2022 10:05
США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, - Politico Фото: США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией, на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов. Он будет аналогичен предыдущему.

Также отмечается, что недавно Пентагон уведомил Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.

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