У комітетах Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо ситуації в Україні, - CNN

Фото: у комітетах Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо ситуації в Україні (Getty Images)

Відповідні комітети Палати представників Конгресу США проводитимуть секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.