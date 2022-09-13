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У комітетах Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо ситуації в Україні, - CNN

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США, Вівторок 13 вересня 2022 22:04
У комітетах Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо ситуації в Україні, - CNN Фото: у комітетах Палати представників США проведуть секретні брифінги щодо ситуації в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відповідні комітети Палати представників Конгресу США проводитимуть секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що комітет Палати представників у справах Збройних сил проведе брифінг у четвер, а комітет Палати представників із закордонних справ - наступного тижня.

Брифінги проведуть у зв’язку з нещодавніми успіхами українських військових зі звільнення територій від російських окупантів.

Законодавці також наполягають на тому, щоб включити додаткову допомогу Україні в майбутній законопроект про короткострокове державне фінансування. Поточне фінансування закінчується 30 вересня.

Нагадаємо, США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів вже цього тижня.

Окрім того, Штати разом із союзниками обговорюють можливу передачу Україні систем ППО і доцільність надання винищувачів.

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