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Из комитета свободы слова отозвали представителей партий Порошенко и Тимошенко

Новости » Политика    29.08.2019 - 04:11
Из комитета свободы слова отозвали представителей партий Порошенко и Тимошенко
Фото: Нестор Шуфрич (twitter/24tv.ru)

Инициатив об отзыве своих представителей подали сами партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина"

Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" решили отозвать своих представителей из парламентского комитета по вопросам свободы слова. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что решение было оглашено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы. В связи с отзывом представителей в составе комитета остались пять депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа - За життя" и четверо от партии "Слуга народа".

В ответ на такое решение партий пятого президента Украины Петра Порошенко и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что расстроен уменьшением количества членов комитета, "в то время, когда происходят нападения на журналистов".

Также представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича, который, по словам Герасимова, "является одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Напомним, комитет по вопросам свободы слова возглавит народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Нестор Шуфрич. Заместителем председателя комитета должна была быть Алена Шкрум. Однако впоследствии стало известно, что подготовительная депутатская подгруппа проголосовала за изменение квот в комитете по вопросам свободы слова, а также за назначение заместителем председателя комитета новоизбранного депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагаря.

"ЕС" против избрания Шуфрича главой комитета по свободе слова Шуфрич возглавит комитет по свободе слова
Новости Украины свобода словаШуфрич
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