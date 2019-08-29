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Із комітету свободи слова відкликали представників партій Порошенка і Тимошенко

Новини » Політика    29.08.2019 - 04:11
Із комітету свободи слова відкликали представників партій Порошенка і Тимошенко
Фото: Нестор Шуфрич (twitter/24tv.ua)

Ініціатив про відкликання своїх представників подали самі партії "Європейська солідарність" та "Батьківщина"

Партії "Європейська солідарність" та "Батьківщина" вирішили відкликати своїх представників з парламентського комітету з питань свободи слова. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що рішення було оголошене 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи. У зв'язку із відкликанням представників у складі комітету залишилися п’ять депутатів: один від партії "Опозиційна платформа - За життя" та четверо від партії "Слуга народу".

У відповідь на таке рішення партій п'ятого президента України Петра Порошенка та лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що засмучений зменшенням кількості членів комітету "в той час, коли відбуваються напади на журналістів".

Також представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича, котрий, за словами Герасимова, "є одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".

Нагадаємо, комітет з питань свободи слова очолить народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич. Заступником голови комітету повинна була бути Альона Шкрум. Проте згодом стало відомо, що підготовча депутатська підгрупа проголосувала за зміну квот у комітеті з питань свободи слова, а також за призначення заступником голови комітету новообраного депутата від партії "Слуга народу" Євгена Брагаря.

"ЄС" проти обрання Шуфрича головою комітету зі свободи слова Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Новини України свобода словаШуфрич
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