Комитет заявил о недопустимости втягивания ОБСЕ в гибридную войну РФ против Украины

Комитет призвал ОБСЕ более профессионально разобраться в ситуации по гибридным информационным воздействиям

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной политики обращает внимание на недопустимость вовлечения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в гибридную войну, которую Россия ведет против Украины. Об этом говорится в отчете комитета, передает информационное управление Верховной рады.

"Одним из элементов такой войны является сам факт отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, и, к сожалению, ОБСЕ, проводя международную конференцию "Усиление свободы и плюрализма средств массовой информации в Украине во время конфликта в стране и вокруг нее" повторяет клише российской пропаганды... мы подчеркиваем, что такое название конференции является провокационным и некорректным, поскольку не существует никакого "конфликта в стране", зато имеет место вооруженная агрессия РФ против Украины", - подчеркивается в заявлении.

Так, в комитете отметили, что информационная война является интегральной составляющей агрессии России.

"Вместе с тем, мы не можем не отметить, что информационная война является интегральной составляющей агрессии Российской Федерации, и в таких условиях Украина вынуждена адекватно и пропорционально реагировать на соответствующие угрозы... Приглашение на конференцию ОБСЕ российских пропагандистов из российских СМИ, которые неоднократно прибегали к информационным манипуляциям против Украина, можно трактовать как прямую провокацию", - говорится в заявлении.

Нардепы считают недопустимым использование международной конференции для организации провокаций против политического заключенного Кремля Олега Сенцова.

"Мы подчеркиваем, что именно Российская Федерация является одной из самых больших угроз для свободы слова и демократии в мире. Кроме того, российские медиа превратились в инструменты пропаганды и распространения фейков, направленных на подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию, что чувствует на себе не только Украина, но и целый ряд других стран", - сказано в заявлении.

Парламентарии призвали ОБСЕ более профессионально разобраться в ситуации по гибридным информационным воздействиям.

"Мы всегда стояли и будем стоять на страже защиты прав журналистов и свободы слова в Украине. В то же время мы призываем организаторов конференции, в том числе представителя ОБСЕ Арлема Дезире, более профессионально разобраться в ситуации по гибридным информационным воздействиям, чтобы не превращать ОБСЕ в инструмент российских манипуляций", - подчеркнул комитет.

Соответствующее заявление принято 4 июля 2018 года на заседании комитета, и оно является единодушной позицией присутствующих на заседании членов комитета.

Напомним, в Киеве на конференции ОБСЕ по вопросам средств массовой информации выступил представитель департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Максим Буякевич.