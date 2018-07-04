Комітет заявив про неприпустимість втягнення ОБСЄ у гібридну війну РФ проти України

Комітет закликав ОБСЄ більш фахово розібратися в ситуації щодо гібридних інформаційних впливів

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики звертає увагу на неприпустимість втягнення Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) у гібридну війну, яку Росія веде проти України. Про це сказано у звіті комітету, передає інформаційне управління Верховної ради.

"Одним із елементів такої війни є сам факт заперечення збройної агресії РФ проти України, і, на жаль, ОБСЄ, проводячи міжнародну конференцію "Посилення свободи і плюралізму засобів масової інформації в Україні під час конфлікту в країні та навколо неї" повторює кліше російської пропаганди… Ми наголошуємо, що така назва конференції є провокативною та некоректною, оскільки не існує жодного "конфлікту в країні", натомість має місце збройна агресія РФ проти України", - підкреслюється у заяві.

Так, у комітеті зазначили, що інформаційна війна є інтегральною складовою агресії Росії.

"Водночас, ми не можемо не відзначити, що інформаційна війна є інтегральною складовою агресії Російської Федерації, і в таких умовах Україна змушена адекватно та пропорційно реагувати на відповідні загрози… Запрошення на конференцію ОБСЄ російських пропагандистів з російських ЗМІ, які неодноразово вдавалися до інформаційних маніпуляцій проти України, можна трактувати як пряму провокацію", - йдеться у заяві.

Нардепи вважають неприпустимим використання міжнародної конференції для організації провокацій проти політичного в’язня Кремля Олега Сенцова.

"Ми наголошуємо, що саме Російська Федерація є однією з найбільших загроз для свободи слова і демократії у світі. Крім того, російські медіа перетворилися на інструменти пропаганди та поширення фейків, спрямованих на підбурювання до дискримінації, ворожнечі та насильства, що відчуває на собі не лише Україна, але і ціла низка інших країн", - сказано у заяві.

Парламентарі закликали ОБСЄ більш фахово розібратися в ситуації щодо гібридних інформаційних впливів.

"Ми завжди стояли і будемо стояти на сторожі захисту прав журналістів та свободи слова в Україні. В той же час ми закликаємо організаторів конференції, в тому числі представника ОБСЄ Арлема Дезіра, більш фахово розібратися у ситуації щодо гібридних інформаційних впливів, аби не перетворювати ОБСЄ в інструмент російських маніпуляцій", - підкреслив комітет.

Відповідну заяву прийнято 4 липня 2018 року на засіданні комітету, і вона є одностайною позицією присутніх на засіданні членів комітету.

Нагадаємо, у Києві на конференції ОБСЄ з питань засобів масової інформації виступив представник департаменту інформації і друку Міністерства закордонних справ Росії Максим Буякевич.