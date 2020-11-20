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Комитет ВР в закрытом режиме рассматривает изменение оборонного заказа

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 ноября рассматривает изменения к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы. Рассмотрение происходит в закрытом режиме.

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Об этом информирует пресс-служба комитета.

На повестке дня - только этот вопрос.

"Проект повестки дня: рассмотрение изменений в основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы (рассмотрение вопроса в закрытом режиме)", - указано в сообщении.

Напомним, в конце марта комитет согласовал основные показатели государственного оборонного заказа. Отмечалось, что на 90% оборонные нужды будут удовлетворять отечественные предприятия различных форм собственности. При этом 10% составят запланированные закупки за рубежом - речь идет о вооружении и продукции оборонного назначения, которая не производится в Украине.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает с 2021 года упростить ввоз составляющих для оборонной продукции. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал принятие соответствующего законопроекта №3558.

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