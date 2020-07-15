Комитет ВР выразил недоверие руководству "Укрзализныци"

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

За решение проголосовали 11 из 14 нардепов

Члены комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры проголосовали за выражение недоверия правлению "Укрзализныци". За решение проголосовали 11 из 14 нардепов.

Об этом сообщил председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

"Ситуацию, в какой оказалась компания, дольше терпеть невозможно – "Укрзализныця" сейчас в критическом состоянии за все время своего существования. Фактически весь топ-менеджмент – в статусе исполняющих обязанности, и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик – остался в наследство от старой команды. Весь этот коллектив и.о. руководителей работает неслаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемные и хаотичные, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ в банкротство", - написал он.

Как заявляют депутаты, своим голосованием они хотят привлечь публичное внимание к опасности, которая угрожает, фактически, существованию государственной компании.

Напомним, "Укрзализныця" завершила первый квартал текущего года с убытками в семь миллиардов гривен и, по прогнозам, специалистов рискует закончить весь год с отрицательными показателями.