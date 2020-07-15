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Комітет ВР висловив недовіру керівництву "Укрзалізниці"

Київ, Середа 15 липня 2020 18:42
Комітет ВР висловив недовіру керівництву "Укрзалізниці"
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За рішення проголосувало 11 з 14 нардепів

Члени комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури проголосували за висловлення недовіри правлінню "Укрзалізниці". За рішення проголосувало 11 з 14 нардепів.

Про це повідомив голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

"Ситуацію, в який опинилася компанія, довше терпіти неможливо – "Укрзалізниця" зараз у найкритичнішому стані за весь час свого існування. Фактично весь топ-менеджмент – у статусі виконуючих обов’язки, в.о. голови правління УЗ Іван Юрик – залишився у спадок від старої команди. Весь цей колектив в.о. керівників працює розлагоджено, без розуміння стратегії розвитку компанії, рішення, які ухвалюються, безсистемні й хаотичні, ведуть не до виходу з кризи, а ще глибше заганяють УЗ до банкрутства", - написав він.

Як заявляють депутати, своїм голосуванням вони хочуть привернути публічну увагу до небезпеки, яка загрожує, фактично, існуванню державної компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" завершила перший квартал поточного року зі збитками у сім мільярдів гривень і, за прогнозами, фахівців ризикує закінчити весь рік з негативними показниками.

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