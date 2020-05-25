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Комитет ВР требует от Кабмина перечень гособъектов, не подлежащих приватизации

Новости » Политика     25.05.2020 - 15:21
Комитет ВР требует от Кабмина перечень гособъектов, не подлежащих приватизации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет требует от Кабмина предоставить перечень в течение 10 дней

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития требует от Кабинета министров подать на рассмотрение парламента перечень гособъектов, не подлежащих приватизации. Комитет просит предоставить перечень в течение 10 дней.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что члены комитета рассмотрели проекты законов "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (№2831-1) и "О возобновлении действия ЗУ "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (№2831-2), которые были зарегистрированы как альтернативные к законопроекту, поданному предыдущим составом Кабмина.

Во время обсуждения отмечалось, что список объектов, не подлежащих приватизации, должен подавать правительство, а не народные депутаты, поэтому оба альтернативных законопроекта неприемлемы.

"Оба проекта законов комитет рекомендовал Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить. И принял решение обратиться к Кабинету министров с требованием в течение десяти календарных дней... внести на рассмотрение Верховной рады перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации", - указывается в сообщении.

Напомним, в начале февраля в Верховной раде появился текст законопроекта №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Как писало РБК-Украина, в начале марта с рассмотрения ВР были сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаКабинет Министров Украиныприватизация госпредприятий
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