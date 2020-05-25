ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет ВР вимагає від Кабміну перелік держоб'єктів, що не підлягають приватизації

Новини » Політика     25.05.2020 - 15:21
Комітет ВР вимагає від Кабміну перелік держоб'єктів, що не підлягають приватизації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет вимагає від Кабміну надати перелік протягом 10 днів

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку вимагає від Кабінету міністрів подати на розгляд парламенту перелік держоб'єктів, що не підлягають приватизації. Комітет просить надати перелік протягом 10 днів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що члени комітету розглянули проекти законів "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії ЗУ "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2), які були зареєстровані як альтернативні до законопроекту, поданого попереднім складом Кабміну.

Під час обговорення зазначалось, що список об’єктів, які не підлягають приватизації, має подавати уряд, а не народні депутати, тому обидва альтернативні законопроекти неприйнятні.

"Обидва проекти законів комітет рекомендував Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні відхилити. І прийняв рішення звернутися до Кабінету міністрів з вимогою протягом десяти календарних днів... внести на розгляд Верховної ради перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого у Верховній раді з'явився текст законопроекту №2831 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Як писало РБК-Україна, на початку березня з розгляду ВР були зняті всі законопроекти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаКабінет Міністрів Україниприватизация госпредприятий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся