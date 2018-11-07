Комітет ВР не зможе виконати всі вимоги мітингувальників по авто на єврономерах

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

У законах неможливо змінити показник об’єму двигуна та віку автомобіля на вимогу активістів

Виконати вимоги мітингувальників у законах про ввезення автомобілів на єврономерах неможливо. Про це розповіла голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання журналістів, нардеп зазначила, що в законопроектах неможливо змінити показник об’єму двигуна та віку автомобіля на вимогу активістів під ВР.

"Я думаю, що так (нереально виконати вимоги мітингувальників, - ред.). Ви маєте усвідомлювати, що коефіцієнт віку ніяк не може бути прибраний з цієї формули. Адже це єдиний коефіцієнт, який стимулює придбати більш нові автомобілі. Якщо ви цікавитеся цим питанням, яка ж вартість автомобіля, що відрізняється роками на європейському ринку - вона не дуже велика. Абсолютно очевидно, що якщо є бажання людей залишити автомобіль у використання хоча б на декілька років, вони будуть купувати авто 10-річне, але не 20-річне", - повідомила Южаніна.

Нагадаємо, законопроекти про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією народні депутати можуть розглянути в середу, 7 листопада, після 12:00.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з мітингами власників "евроблях" у центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку. У середу пройдуть кілька акцій, в тому числі в урядовому кварталі. Для забезпечення порядку залучили посилені наряди поліції і Нацгвардії.

Підкреслимо, комітет ВР з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти два законопроекти про "евробляхи", однак мітингувальники не згодні з редакцією профільного комітету.