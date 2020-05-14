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Комитет ВР рассмотрит целесообразность разъединения Минэкоэнерго

Новости » Политика     14.05.2020 - 11:58
Комитет ВР рассмотрит целесообразность разъединения Минэкоэнерго
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Экологический комитет рассмотрит данный вопрос в ходе сегодняшнего заседания

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит целесообразность разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в два самостоятельных министерства. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня заседания комитета, опубликованную на сайте ВР.

Заседание состоится в режиме видеоконференции.

"Другие вопросы... О целесообразности разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в два самостоятельных министерства", - указано в повестке.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук решили создать четыре "суперминистерства", соединив уже существующие.

В частности, полномочия МинАПК перешли к МЭРТ, Министерство экологии стало частью Минэнерго, Министерство культуры объединилось с Министерством молодежи и спорта, а Министерство ветеранов присоединили к Министерству временно оккупированных территорий.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля в Кабмине допускали отделение Министерства аграрной политики от Министерства развития экономики после завершения земельной реформы.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная РадаМинистерство энергетики и углепрома Украины
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