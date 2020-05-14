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Комітет ВР розгляне доцільність роз'єднання Мінекоенерго

Новини » Політика     14.05.2020 - 11:58
Комітет ВР розгляне доцільність роз'єднання Мінекоенерго
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Екологічний комітет розгляне дане питання у ході сьогоднішнього засідання

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у два самостійних міністерства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний засідання комітету, яка опублікована на сайті ВР.

Засідання відбудеться у режимі відеоконференції.

"Інші питання... Про доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України в два самостійних міністерства", - зазначено в порядку.

Нагадаємо, в кінці серпня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук вирішили створити чотири "суперміністерства", з'єднавши вже існуючі.

Зокрема, повноваження МінАПК перейшли до МЕРТ, Міністерство екології стало частиною Міненерго, Міністерство культури об'єдналося з Міністерством молоді та спорту, а Міністерство ветеранів приєднали до Міністерства тимчасово окупованих територій.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого в Кабміні допускали відділення Міністерства аграрної політики від Міністерства розвитку економіки після завершення земельної реформи.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаМіністерство енергетики та вуглепрому України
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