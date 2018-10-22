Комитет ВР просит Гройсмана проработать проблемные вопросы водоснабжения

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Также комитет просит Раду рассмотреть закон об урегулировании задолженности предприятий централизованного водоснабжения

Комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства направит письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой проработать проблемные вопросы отрасли водоснабжения и водоотведения в условиях отопительного сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, члены комитета обсудили обращение президента Украинской ассоциации "Укрводоканалэкология" по проблемным вопросам в области централизованного водоснабжения и водоотведения.

В комитете подчеркнули необходимость решить ряд проблемных вопросов в области централизованного водоснабжения и водоотведения, в том числе погашения зафиксированной по состоянию на 01.01.2016 года разницы в тарифах, своевременного возмещения из госбюджета льгот и жилищных субсидий населению, установления алгоритма и порядка распределения средств за потребленную электрическую энергию и тому подобное.

Члены комитета обратились к руководству ВР с просьбой рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях подготовленный комитетом законопроект №7083 о внесении изменений в некоторые законы Украины об урегулировании задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители. Документом учитывается факт накопления новой задолженности, из-за чего возникла необходимость пересмотра даты возникновения долга, подлежащего урегулированию, в частности ее фиксации на 1 января 2019 года, наличие нерешенных проблемных вопросов.

"Члены комитета приняли решение о направлении письма премьер-министру Украины В. Гройсману с просьбой проработать проблемные вопросы отрасли водоснабжения и водоотведения в условиях отопительного сезона 2018-2019 годов и рекомендовать принять соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в связи с аварией на сети водоснабжения 18 октября отключена подача воды в домах на 9 улицах и переулках столицы.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рекомендует ВР предусмотреть 19 млрд гривен в госбюджете-2019 на субвенции на погашение разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение.