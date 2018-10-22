Комітет ВР просить Гройсмана опрацювати проблемні питання водопостачання

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Також комітет просить Раду розглянути закон щодо врегулювання заборгованості підприємств централізованого водопостачання

Комітет парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства направить листа прем’єр-міністру Володимиру Гройсману з проханням опрацювати проблемні питання галузі водопостачання та водовідведення в умовах проходження опалювального сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету обговорили звернення президента Української асоціації "Укрводоканалекологія" щодо проблемних питань у галузі централізованого водопостачання та водовідведення.

У комітеті підкреслили необхідність вирішити ряд проблемних питань у галузі централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема погашення зафіксованої станом на 01.01.2016 року різниці в тарифах, вчасного відшкодування з держбюджету пільг та житлових субсидій населенню, встановлення алгоритму та порядку розподілу коштів за спожиту електричну енергію тощо.

Члени комітету звернулися до керівництва ВР з наполяганням розглянути на найближчих пленарних засіданнях підготовлений комітетом законопроект №7083 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії. Документом враховується факт накопичення нової заборгованості, через що виникла необхідність перегляду дати виникнення боргу, що підлягає врегулюванню, зокрема її фіксації станом на 1 січня 2019 року, наявності невирішених проблемних питань.

"Члени комітету ухвалили рішення щодо направлення листа прем’єр-міністру України В. Гройсману з проханням опрацювати проблемні питання галузі водопостачання та водовідведення в умовах проходження опалювального сезону 2018-2019 років та рекомендувати вжити відповідних заходів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в зв'язку з аварією на мережі водопостачання 18 жовтня відключена подача води в будинки на 9 вулицях і провулках столиці.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує ВР передбачити 19 млрд гривень у держбюджеті-2019 на субвенції на погашення різниці в тарифах на тепло- і водопостачання.