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Комитет ВР просит ГПУ и полицию предоставить данные о нападении на Гандзюк

Новости » Политика    12.11.2018 - 13:56
Комитет ВР просит ГПУ и полицию предоставить данные о нападении на Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (flickr.com/securityserviceofukraine)

Комитет просит предоставить соответствующие данные до 26 ноября 2018 года

Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в правоохранительные органы по поводу предоставления сведений о нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет будет просить предоставить соответствующие данные до 26 ноября 2018 года.

"Члены комитета приняли решение обратиться к генеральному прокурору и главе Национальной полиции Украины о предоставлении до 26 ноября 2018 года комитету и Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений о нападениях на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов информацию в пределах, которая не является тайной следствия", - говорится в сообщении.

В частности, комитет запросил данные о:

  • количестве уголовных производств по преступлениям, совершенным против общественных активистов и журналистов в течение 2014-2018 годов;
  • проверке соблюдения законов при проведении досудебного расследования в таких уголовных производствах.

Кроме того, нардепы запросили информацию о статистических данных уголовных производств в отношении преступлений, совершенных против общественных активистов и журналистов в течение 2014-2018 годов, в частности:

  • количестве составленных и врученных сообщений о подозрении;
  • количестве задержанных по подозрению в совершении преступления, и их роли - исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник, заказчик;
  • количестве подготовленных и направленных в суд обвинительных актов.

Напомним, заседание ВСК для проведения расследования сведений по поводу нападений на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая погибла 4 ноября, и других общественных активистов состоится 15 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование дела о нападении на Гандзюк Временной следственной комиссией ВР будет мешать следствию, которое ведут правоохранительные органы.

ВСК по расследованию убийства Гандзюк проведет заседание 15 ноября Работа ВСК в Раде по делу Гандзюк будет мешать следствию, - Луценко
Новости Украины ГПУполицияВерховная РадаЕкатерина Гандзюк
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