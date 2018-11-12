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Комітет ВР просить ГПУ та поліцію надати дані щодо нападу на Гандзюк

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:56
Комітет ВР просить ГПУ та поліцію надати дані щодо нападу на Гандзюк
Фото: Катерина Гандзюк (flickr.com/securityserviceofukraine)

Комітет просить надати відповідні дані до 26 листопада 2018 року

Комітет парламенту з питань запобігання і протидії корупції звернеться до правоохоронних органів про надання відомостей щодо нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет проситиме надати відповідні дані до 26 листопада 2018 року.

"Члени комітету прийняли рішення звернутись до генерального прокурора та голови Національної поліції України про надання до 26 листопада 2018 року комітетові та Тимчасовій слідчій комісії Верховної ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів інформацію у межах, що не є таємницею слідства", - сказано у повідомленні.

Зокрема, комітет запросив дані про:

  • кількість кримінальних проваджень щодо злочинів, які вчинені проти громадських активістів і журналістів протягом 2014-2018 років;
  • перевірку додержання законів під час проведення досудового розслідування у таких кримінальних провадженнях.

Крім того, нардепи запросили інформацію про статистичні дані кримінальних проваджень щодо злочинів, які вчинені проти громадських активістів і журналістів протягом 2014-2018 років, зокрема:

  • кількість складених та вручених повідомлень про підозру;
  • кількість затриманих осіб за підозрою у вчиненні злочину, та їх роль – виконавець, організатор, підбурювач, пособник, замовник;
  • кількість підготовлених та скерованих до суду обвинувальних актів.

Нагадаємо, засідання ТСК для проведення розслідування відомостей з приводу нападів на херсонську активістку Катерину Гандзюк, яка загинула 4 листопада, і інших громадських активістів відбудеться 15 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування справи про напад на Гандзюк Тимчасовою слідчою комісією ВР буде заважати слідству, яке ведуть правоохоронні органи.

ТСК щодо розслідування убивства Гандзюк проведе засідання 15 листопада Робота ТСК в Раді щодо справи Гандзюк заважатиме слідству, - Луценко
Новини України ГПУполицияВерховна РадаКатерина Гандзюк
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