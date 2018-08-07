Комитет ВР призвал провести международное расследование убийства Орхана Джемаля

В комитете считают, что этим преступлением пытаются скрыть правду и отомстить за журналистскую деятельность

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной политики призывает провести международное расследование убийства журналиста Орхана Джемаля. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет по поводу убийства Джемаля и других двух российских журналистов обратился к Организации Объединенных Наций, Совету Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, организациям "Репортеры без границ", "Международная поддержка медиа", "Freedom House", Комитету защиты журналистов. Комитет ВР призывает взять эту ситуацию под особый контроль и обеспечить независимое международное расследование этого преступления.

В комитете подчеркнули, что каждый случай убийства журналистов является наступлением на свободу слова, а безнаказанность таких преступлений создает угрозы для демократии.

"Мы особенно отмечаем, что журналист Орхан Джемаль известен своей смелой гражданской позицией, жесткой и последовательной критикой политики российских властей. В частности, он резко осуждал оккупацию и аннексию Крыма, выступал в защиту прав крымских татар, объективно освещал события на востоке Украины", - отметили нардепы.

Комитет также отмечает, что в ЦАР Джемаль и съемочная группа совместно с проектом "Центр управления расследованиями" работали над расследованием "Российские наемники", а именно снимали документальный фильм о ППК "Вагнер".

Нардепы считают, что есть все основания полагать, что это убийство не было случайностью, а было попыткой скрыть правду и местью за журналистскую деятельность.

"Нельзя игнорировать и тот факт, что нераспространение определенных материалов и информации является наиболее выгодным именно для представителей власти Российской Федерации... Убийство Орхана Джемаля должно быть расследовано, а проект, над которым он работал, должен быть продолжен и поддержан журналистским сообществом в различных государствах", - подчеркивается в обращении комитета.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, тела трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), доставлены в Россию.

Об убийстве российских журналистов в ЦАР стало известно 31 июля.