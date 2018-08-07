Комітет ВР закликав провести міжнародне розслідування вбивства Орхана Джемаля

У комітеті вважають, що цим злочином намагаються приховати правду та помститися за журналістську діяльність

Комітет парламенту з питань свободи слова та інформаційної політики закликає провести міжнародне розслідування вбивства журналіста Орхана Джемаля. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет з приводу вбивства Джемаля та інших двох російських журналістів звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, організацій "Репортери без кордонів", "Міжнародна підтримка медіа", "Freedom House", Комітету захисту журналістів. Комітет ВР закликає взяти цю ситуацію під особливий контроль та забезпечити незалежне міжнародне розслідування цього злочину.

У комітеті підкреслили, що кожен випадок вбивства журналістів є наступом на свободу слова, а безкарність таких злочинів створює загрози для демократії.

"Ми особливо відзначаємо, що журналіст Орхан Джемаль відомий своєю сміливою громадською позицією, жорсткою та послідовною критикою політики російської влади. Зокрема, він різко засуджував окупацію та анексію Криму, виступав на захист прав кримських татар, об’єктивно висвітлював події на сході України", - зазначили нардепи.

Комітет також зазначає, що у ЦАР Джемаль та знімальна група спільно з проектом "Центр управління розслідуваннями" працювали над розслідуванням "Російські найманці", а саме знімали документальний фільм про ПВК "Вагнер".

Нардепи вважають, що є всі підстави вважати, що це вбивство не було випадковістю, а було намаганням приховати правду та помстою за журналістську діяльність.

"Не можна ігнорувати і той факт, що непоширення певних матеріалів та інформації є найбільш вигідним саме для представників влади Російської Федерації… Убивство Орхана Джемаля має бути розслідувано, а проект, над яким він працював, повинен бути продовжений і підтриманий журналістською спільнотою у різних державах", - підкреслюється у зверненні комітету.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, тіла трьох російських журналістів - Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, убитих в Центральноафриканській республіці (ЦАР), доставлені в Росію.

Про вбивство російських журналістів у ЦАР стало відомо 31 липня.