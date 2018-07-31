В Центральноафриканской республике убили троих россиян

У двоих человек были пресс-карты российских "Известий"

В Центральной Африке убили троих человек, предположительно граждан России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

В посольстве России в Центральноафриканской республике сообщили, что у двоих были пресс-карты российских "Известий". По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления. Тела погибших были доставлены в город Банги, сообщают российские СМИ.

При этом в "Известиях" заявили, что ни один сотрудник в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился.

Напомним, ранее в швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (РЕС) заявили, что за 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов.

PEC учитывает убийства журналистов, корреспондентов, внештатных сотрудников СМИ, операторов, звукооператоров, техников, фотографов, медиа-администраторов, кибер-репортеров. В то же время, не учитываются убийства охранников, блогеров, случайных медиа-активистов и тому подобное.

Больше всего работников медиа в 2018 году убили в Афганистане - 11, в Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, в Йемене - 5. По данным PEC, в 2017 году в мире убили 99 журналистов и работников медиа, в 2016 году - 135.