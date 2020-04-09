Комитет ВР поддержал закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0032 "О ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам". Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Проект разработан с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления конвенции в силу.

"Конвенция была открыта для подписания 18 июня 2009 года и вступит в силу после того, как 10 государств-членов Совета Европы ее ратифицируют. На сегодня конвенцию уже ратифицировали девять стран, Украина сегодня получила шанс стать 10-й и войти в историю, запустив в действие этот важный международный документ", - отметила заместитель главы комитета Евгения Кравчук.

В комитете подчеркнули, что это первый международный документ, в котором государства не только признают право на доступ к информации, но и соглашаются обеспечивать такое право, сотрудничать в сфере доступа, создать международные мониторинговые органы.

При этом указано, что Украине не нужно принимать какие-то дополнительных имплементационных мероприятий, ведь действующий закон "О доступе к публичной информации" от мая 2011 года предоставляет более широкие гарантии по доступу к публичной информации, чем в конвенции, но она нужна, чтобы показать, что "Украина - демократическая страна, которая не только удачно защищается от внешней агрессии, но и внедряет международные практики в информационной сфере".

Напомним, законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 января.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также предлагает парламенту присоединиться к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.