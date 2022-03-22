UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за незаконное использование гуманитарки

Фото: в Украине ужесточат наказание за незаконное использование гуманитарки (фото t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил ужесточение ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи. В военное время такое нарушение будет наказываться тюремным заключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Осадчука.

Кроме того, в Украине введут уголовную ответственность за незаконное использование благотворительных пожертвований или бесплатной помощи. Парламентский комитет согласовал, что продажа товаров или предметов общей стоимостью от 620 000 гривен или иное их использование с целью получения прибыли является преступлением.

За указанные правонарушения будет грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Напомним, полиция разоблачила двух жителей Кривого Рога, которые выманивали деньги у переселенцев, предлагая услуги перевозок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины