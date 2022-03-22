Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за незаконное использование гуманитарки

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил ужесточение ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи. В военное время такое нарушение будет наказываться тюремным заключением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Осадчука.
Кроме того, в Украине введут уголовную ответственность за незаконное использование благотворительных пожертвований или бесплатной помощи. Парламентский комитет согласовал, что продажа товаров или предметов общей стоимостью от 620 000 гривен или иное их использование с целью получения прибыли является преступлением.
За указанные правонарушения будет грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.
Напомним, полиция разоблачила двух жителей Кривого Рога, которые выманивали деньги у переселенцев, предлагая услуги перевозок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.