Комітет ВР підтримав посилення покарання за незаконне використання гуманітарки

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності схвалив посилення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги. У військовий час таке порушення буде каратися тюремним ув'язненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Осадчука .

Крім того, в Україні введуть кримінальну відповідальність за незаконне використання благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Парламентський комітет погодив, що продаж товарів чи предметів загальною вартістю від 620 000 гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином.

За вказані правопорушення буде загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років.