Комитет ВР поддержал уголовную ответственность за фото военной техники

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию нардепа Андрея Осадчука в Facebook.

Члены комитета согласовали введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи и по Украине. То же самое касается движения, перемещения или размещения ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В военное время для тиктокеров за распространение такой информации – от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от восьми до двенадцати лет заключения", – написал Осадчук.

Депутат также посоветовал вообще не фотографировать ничего, что связано с военной техникой. Законопроект теперь еще должны согласовать руководители фракций и групп, а затем его вынесут на голосование Рады.