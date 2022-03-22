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Комитет ВР поддержал уголовную ответственность за фото военной техники

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Киев, Вторник 22 марта 2022 17:56
Комитет ВР поддержал уголовную ответственность за фото военной техники Фото: Украинские БМП (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности окончательно определился с рядом неотложных законодательных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию нардепа Андрея Осадчука в Facebook.

Члены комитета согласовали введение уголовной ответственности за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи и по Украине. То же самое касается движения, перемещения или размещения ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

"В военное время для тиктокеров за распространение такой информации – от пяти до восьми лет заключения. Для организованной группы, по корыстным мотивам – от восьми до двенадцати лет заключения", – написал Осадчук.

Депутат также посоветовал вообще не фотографировать ничего, что связано с военной техникой. Законопроект теперь еще должны согласовать руководители фракций и групп, а затем его вынесут на голосование Рады.

Напомним, что в Раде предлагают ужесточить наказание за нецелевое использование гуманитарной помощи.

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