Комітет ВР підтримав кримінальну відповідальність за фото військової техніки
Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності остаточно визначився з низкою нагальних законодавчих змін.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис нардепа Андрія Осадчука у Facebook.
Члени комітету узгодили запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в та по Україні. Те ж стосується руху, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
"У воєнний час для тіктокерів за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від восьми до дванадцяти років ув’язнення", – написав Осадчук.
Депутат також порадив взагалі не фотографувати нічого, що пов'язано з військовою технікою. Законопроект тепер ще мають погодити керівники фракцій і груп, а потім його винесуть на голосування Ради.
Нагадаємо, що в Раді пропонують посилити покарання за нецільове використання гуманітарної допомоги.
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