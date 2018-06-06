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Комітет ВР підтримав ратифікацію угоди з Португалією про працевлаштування членів сімей дипломатів

НовиниПолітика    06.06.2018 - 21:10
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Угода має доповнити гарантії, передбачені для працівників дипломатичної служби та членів їх сімей законом "Про дипломатичну службу"

Комітет парламенту з питань європейської інтеграції підтримав законопроект №0176 "Про ратифікацію угоди між Україною та Португальською республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських установ". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"У ході засідання члени комітету розглянули і підтримали проекти законів №№0176 і 0189", - йдеться у повідомленні.

Прийняття законопроекту та введення його в дію сприятиме реалізації членами сімей співробітників дипломатичної служби свого права на працю, підтримці рівня своєї кваліфікації та отриманню можливості для подальшого професійного розвитку. Таким чином, угода має доповнити гарантії, передбачені для працівників дипломатичної служби та членів їх сімей статтею 37 закону "Про дипломатичну службу".

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що серед народних депутатів може не знайтися голосів для прийняття у другому читанні законопроекту "Про дипломатичну службу", який був ветований президентом.

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Теги публікації: Португалия, Верховна Рада, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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