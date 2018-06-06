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Комитет ВР поддержал ратификацию соглашения с Францией по единой системе авиабезопасности

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:29
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Документ был внесен в парламент 4 июня

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции поддержал законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Документ был внесен в парламент в понедельник, 4 июня 2018 года.

"В ходе заседания члены комитета рассмотрели и поддержали проекты законов №№0176 и 0189", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта обеспечит выполнение внутригосударственной процедуры для дачи согласия на обязательность для Украины международного договора и вступления в силу.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что Кабинет министров подал в Верховную раду три законопроекта, которые определены как неотложные.

 

 

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Теги публикации: Франция, ратификация, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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