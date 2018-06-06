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Комітет ВР підтримав ратифікацію угоди з Францією щодо єдиної системи авіабезпеки

НовиниПолітика    06.06.2018 - 17:29
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Документ був внесений у парламент 4 червня

Комітет парламенту з питань європейської інтеграції підтримав законопроект № 0189 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької республіки про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Документ був внесений у парламент в понеділок, 4 червня 2018 року.

"У ході засідання члени Комітету розглянули та підтримали проекти законів №№ 0176 та 0189", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що прийняття законопроекту забезпечить виконання внутрішньодержавної процедури для надання згоди на обов'язковість для України міжнародного договору та набрання ним чинності.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що Кабінет міністрів подав у Верховну раду три законопроекти, які визначені як невідкладні.

Комітет рекомендує Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 У четвер зранку відбудеться засідання фракції БПП
Теги публікації: Франція, ратификация, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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