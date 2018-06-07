Комітет ВР не підтримав подання генпрокурора на нардепа Пономарьова

Луценко підписав відповідне подання у травні

Регламентний комітет Верховної ради України не підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з депутатської групи "Воля народу" Олександра Пономарьова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, члени комітету визнали подання на Пономарьова необгрунтованим.

"Комітет вважає, що дії депутата Пономарьова по відношення до журналістів не можуть розглядатися як перешкоджання професійній журналістській діяльності. Відповідно до статті 220 Закону "Про регламент ВРУ", подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Пономарьова підтримано і внесено до ВР Генеральним прокурором Юрієм Вітальовичем необгрунтоване, .... докази є сумнівними і не можуть підтверджувати факт вчинення народним депутатом кримінального правопорушення", - заявив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у травні поточного року Луценко підписав подання на Пономарьова через перешкоджання роботі журналістів інтернет-видань "Цензор.НЕТ" і "Каменярі-інфо".

Зазначимо, за словами Луценка, наразі є достатньо підстав вважати, що народний депутат з депутатської групи "Воля народу" Олександр Пономарьов вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).