Комитет ВР отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Нацгвардии

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания комитета.

По сообщению председателя комитета Дениса Монастырского, законопроект планируют доработать.

"Законопроект касательно Нацгвардии еще находится на доработке", - объяснил Монастырский.

После доработки будет внесен новый проект.

"Насколько мне известно, министр и президент договорились обсудить все направления коррекций, и будет внесен иной доработанный проект", - сообщил РБК-Украина спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, что законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на текущей пленарной неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендует парламенту принять законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Принятие законопроекта позволит создать условия к переводу с мирного на военное положение.