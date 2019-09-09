Комітет ВР відклала розгляд законопроекту про перепідпорядкування Нацгвардії

Законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії планують доопрацювати
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання комітету.
За повідомленням голови комітету Дениса Монастирського, законопроект планують доопрацювати.
"Законопроект щодо Нацгвардії ще знаходиться на доопрацювання", - пояснив Монастирський.
Після доопрацювання буде внесений новий проект.
"Наскільки мені відомо, міністр і президент домовилися обговорити всі напрямки корекцій, і буде внесений інший доопрацьований проект", - повідомив РБК-Україна речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
Нагадаємо, що законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на поточному пленарному тижні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки рекомендує парламенту прийняти законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про Плані оборони України. Прийняття законопроекту дозволить створити умови до переведення з мирного на воєнний стан.