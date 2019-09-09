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Комітет ВР відклала розгляд законопроекту про перепідпорядкування Нацгвардії

Новини » Політика    09.09.2019 - 16:47
Комітет ВР відклала розгляд законопроекту про перепідпорядкування Нацгвардії
Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії планують доопрацювати

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту про перепідпорядкування Національної гвардії президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання комітету.

За повідомленням голови комітету Дениса Монастирського, законопроект планують доопрацювати.

"Законопроект щодо Нацгвардії ще знаходиться на доопрацювання", - пояснив Монастирський.

Після доопрацювання буде внесений новий проект.

"Наскільки мені відомо, міністр і президент домовилися обговорити всі напрямки корекцій, і буде внесений інший доопрацьований проект", - повідомив РБК-Україна речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Нагадаємо, що законопроект про перепідпорядкування Нацгвардії внесений президентом до парламенту як невідкладний. Голосування за цей документ очікувалося на поточному пленарному тижні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки рекомендує парламенту прийняти законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про Плані оборони України. Прийняття законопроекту дозволить створити умови до переведення з мирного на воєнний стан.

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