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Комитет ВР обратился к иностранным парламентам по поводу попыток РФ ослабить санкции

Новости » Политика     23.04.2020 - 17:00
Комитет ВР обратился к иностранным парламентам по поводу попыток РФ ослабить санкции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде призывают международное сообщество противодействовать таким попыткам

Комитет парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на своем заседании единогласно принял текст обращения к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентским ассамблеям по поводу попыток Российской Федерации добиться ослабления или отмены международных санкций, введенных в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины, под предлогом борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что в своем обращении комитет призвал международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам РФ избежать под предлогом борьбы с пандемией COVID-19 ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права и способствовать дальнейшему соблюдению международным сообществом четкой позиции, что единственным легитимным основанием для отмены санкций является прекращение Россией вооруженной агрессии против Украины и деоккупация временно оккупированных территорий.

Также комитет призывает реагировать на новые случаи нарушений международного права со стороны Российской Федерации, посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины и других государств усилением давления на государство-агрессора и введением новых санкций и ограничительных мер.

Напомним, ранее Украина заблокировала в ООН резолюцию Российской Федерации об ослаблении санкций в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил. что украинский МИД не допустит отмены санкций против России на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, в настоящее время Россия проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.

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